حكيم يستذكر مرحلة صعبة من مسيرته الفنية

Dec 11, 2018
لاتزال محطات حكيم الفنية عالقة في أذهان محبيه في كل العالم العربي والعالم والتي من الصعب أن يصل إليها غيره بسهولة لانه وصل إليها بعد مجهود كبير.
ففي نفس اليوم ١١ من ديسمبر2006 شارك حكيم نجوم العالم شارون ستون وريهانا وبولينا روبيو وليونيل ريتشي وانجليكا هيوستن حفل توزيع جوائز نوبل.
وهو ما جعل الفنان العالمي الراحل عمر الشريف يشيد بهذه المشاركة ويصرح لوسائل الإعلام العالمية وقتها حكيم شرف العرب باعتباره أول فنان عربي يشارك في هذا الحدث العالمي.
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