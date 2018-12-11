حكيم يستذكر مرحلة صعبة من مسيرته الفنية

لاتزال محطات حكيم الفنية عالقة في أذهان محبيه في كل العالم العربي والعالم والتي من الصعب أن يصل إليها غيره بسهولة لانه وصل إليها بعد مجهود كبير.

ففي نفس اليوم ١١ من ديسمبر2006 شارك حكيم نجوم العالم شارون ستون وريهانا وبولينا روبيو وليونيل ريتشي وانجليكا هيوستن حفل توزيع جوائز نوبل.

وهو ما جعل الفنان العالمي الراحل عمر الشريف يشيد بهذه المشاركة ويصرح لوسائل الإعلام العالمية وقتها حكيم شرف العرب باعتباره أول فنان عربي يشارك في هذا الحدث العالمي.