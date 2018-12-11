رانيا يوسف تطل بالأسود في أحدث جلسة تصوير لها

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورا من احدث جلسة تصوير لها. وظهرت رانيا في جلسة التصوير مرتدية فستان أسود مكون من قطعتين crop top وتنورة مع لمسات المكياج الجريئة وشعر المموج. وعقب ازمة فستان مهرجان القاهرة الشهيرة، اعلنت رانيا عن انها وقعت عقد فيلم أجنبي بعدما تناولت الصحافة العالمية تفاصيل الواقعة بشكل مفصل ويومي. فيما تقوم رانيا بتصوير 3 أفلام سينمائية من ضمنهم فيلم قصير مع قراءتها لعدد من السيناريوهات لخوض السباق الرمضاني المقبل.

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