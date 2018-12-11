هذا الفنان يوضّح حقيقة موقفه من الدعوة إلى "نزع الحجاب"

أحدث الإعلامي العراقي المقيم في الكويت صالح الراشد ضجة مؤخراً بسبب شيوع أخبار عن دعوته النساء إلى نزع الحجاب.

إلا أنه أوضح حقيقة ذلك من خلال حلوله ضيفاً على برنامج "عالسيف" الذي يعرض على شاشة atv.

ورداً على السؤال: "لماذا تحرض النساء على نزع الحجاب؟"، قال إن الناس يفهمون ما يقوله بشكل خاطئ أو يريدون فهمه بشكل خاطئ.

وأضاف إنه يُسأل أحياناً عن مواصفات شريكة حياته، وإنه يكشف تلك المواصفات، لافتاً إلى أن ذلك يبقى مجردّ كلام خيالي لأن الواقع مختلف. وتابع أنه لا يرغب في أن تكون زوجته محجبة رغم أن الحجاب يعتبر فرضاً دينياً.

وعن الموعد المنتظر لارتباطه أجاب: "لما الله يكتب"، موضحاً أنه لا يحب أن يقدم أهله على خطبة فتاة ما لأنه يفضل أن يتعرف إليها بنفسه وأن يكون الانسجام والتفاهم سيد علاقتهما.