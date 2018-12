شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بطلة GOT فى افتتاح فيلمها الجديد Welcome To Marwen والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الممثلة العالمية جويندولين كريستى، صاحبة شخصية "بريان أوف تارث" فى مسلسلGame of thrones، فى حفل افتتاح فيلمها الجديد Welcome To Marwen بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية. وتدور أحداث فيلم Welcome To Marwen بهجوم مدمر من Hogancamp ويقوم بمسح كل الذكريات، وسرعان ما يحاول "مارك" الذى يجمع كل القطع بدقة من حياته القديمة والجديدة، ويخلق بدقة مدينة عجيبة حيث يمكنه الشفاء فيها، وبينما يبنى تركيبة فنية مذهلة يستمد القوة من الانتصار فى عالم الواقع، وسرعان ما يظهر "ماروين" ويكون سلاحك الوحيد هو خيالك. بريان أوف تارث جمعت شهرتها من ظهورها فى مسلسل GOT وظهورها المميز فى جميع المواسم وانتهاء المواسم الماضى بتحقيقها للوعد الذى أطلقته لـ "كاتلين ستارك" بإعادة أولادها مرة أخرى الى "وينترفيل".

