شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أغنية إدوارد فى فيلم "خلى بالك من اللى جاى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الفنان إدوارد أغنية جديدة تحمل اسم "مفيش منى" ضمن أحداث فيلم "خلى بالك من اللى جاى"، الذى يقوم ببطولته رانيا يوسف وأحمد سلامة ومجدى كامل وسارة سلامة، ومن إخراج عادل الأعصر والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

أغنية "مفيش منى" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل ويقدمها إدوارد بشكل مختلف، ويعتبر التعاون التانى بينهم منذ أن قدموا سويا أغنية "أحسن مغنى فى مصر" الذى قدمها فى فيلم "كباريه" منذ 10 سنوات وشارك فى بطولته كل من الفنان خالد الصاوى ودنيا سمير غانم وفتحى عبدالوهاب وصلاح عبد الله وعدد من النجوم.

وتدور أحداث فيلم "خلى بالك من اللى جاى" عن 3 فتيات يقمن بمهمة وطنية للدولة فى إطار درامى، وتواجه رانيا يوسف العديد من المواقف الصعبة خلال الأحداث، خاصة بينها وبين الفنان مجدى كامل الذى يشارك البطولة أمامها فى أحداث الفيلم، لتكشف بعض الشخصيات فى الدولة.

فيلم "خلى بالك من اللى جاى" كان يحمل سابقا اسم "عش الدبابير" ويشارك فى بطولته رانيا يوسف، وأحمد سلامة ومجدى كامل وسارة سلامة، من تأليف حمدى يوسف، وينتمى العمل إلى أفلام الإثارة والتشويق، والفيلم يمثل عودة المخرج عادل الأعصر للشاشة الفضية بعد انشغاله على مدار الأعوام الماضية فى الدراما التليفزيوينة.