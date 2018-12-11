شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مهدى أول فنانة مصرية تقود سيارة فى المملكة العربية السعودية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب حضورها الملتقى الأول للثقافات والحضارات فى الجامعة العربية المفتوحة فى الرياض، عبرت الفنانة رشا مهدى عن سعادتها بما رأته فى المملكة العربية السعودية من تمكين المرأة، والنجاحات التى حققتها فى الآونة الأخيرة . وعلقت رشا على فيديو قامت بنشره تقود فيه سيارة فى السعودية "زيارة سريعة للرياض وان شاء الله تتكرر قريب .. شفت تمكين و نجاحات للمرأة السعودية فى كل المجالات و دعم حكومى وشعبي غير محدود .. بجد شكرا للسعودية على التعامل الراقى والحب اللي شفته .. و طبعا لو ممكن افوت اللقطه دى .. و بكده أكون أول فنانه مصرية تسوق في السعودية". وكانت المملكة العربية السعودية قد اتخذت قرارا فى يونيه الماضى ببداية قيادة المرأة السعودية للمركبات والسيارات.

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