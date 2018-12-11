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شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ترويجها لـ"Second Act".. جنيفر لوبيز تفضل التألق مع Valentino والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتمتع النجمة العالمية جنيفر لوبيز بإطلالات ساحرة ومذهلة تخطف الأذهان فى كل ظهور لها بكل احتفالية.
واستطاعت جنيفر لوبيز أن تثير الجدل خلال حضورها إحدى الاحتفاليات الخاصة بـ"Second Act"، والذى أقيم فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، واختارت لوبيز أن تستعرض رشاقة جسدها بفستان ذى تصميم "A line" من مجموعة تصميمات دار أزياء "Valentino" لعام 2019، بينما ارتدت بوت من القطيفة من مجموعة "Casadei".
ووُضعت جنيفر لوبيز فى مقارنة مع عارضة الأزياء التى قدمت التصميم لأول مرة على الـ runway، إلا أن لوبيز البالغة من العمر 49 عاما كانت الأكثر جمالا ورقيا بهذا التصميم.
جنيفر لوبيز
جنيفر لوبيز
جنيفر لوبيز
جنيفر لوبيز
جنيفر لوبيز و عارضة الازياء التى قدمت التصميم لاول مرة
شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ترويجها لـ"Second Act".. جنيفر لوبيز تفضل التألق مع Valentino على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .