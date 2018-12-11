شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ترويجها لـ"Second Act".. جنيفر لوبيز تفضل التألق مع Valentino والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتمتع النجمة العالمية جنيفر لوبيز بإطلالات ساحرة ومذهلة تخطف الأذهان فى كل ظهور لها بكل احتفالية.

واستطاعت جنيفر لوبيز أن تثير الجدل خلال حضورها إحدى الاحتفاليات الخاصة بـ"Second Act"، والذى أقيم فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، واختارت لوبيز أن تستعرض رشاقة جسدها بفستان ذى تصميم "A line" من مجموعة تصميمات دار أزياء "Valentino" لعام 2019، بينما ارتدت بوت من القطيفة من مجموعة "Casadei".

ووُضعت جنيفر لوبيز فى مقارنة مع عارضة الأزياء التى قدمت التصميم لأول مرة على الـ runway، إلا أن لوبيز البالغة من العمر 49 عاما كانت الأكثر جمالا ورقيا بهذا التصميم.



جنيفر لوبيز



جنيفر لوبيز



جنيفر لوبيز



جنيفر لوبيز