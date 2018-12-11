بالفيديو والصور.. عرض خاص لفيلم "لوريل وهاردي" استعدادًا لطرحه يناير العام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أقيم مساء أمس الإثنين العرض الخاص لفيلم الكوميديا والسيرة الذاتية "Stan & Ollie" في مدينة نيويورك الأمريكية، والذي يتشارك في بطولته جون سي رايلي وستيف كوجان، اللذان يجسدان بأحداث الفيلم فريق التمثيل الكوميدي الشهير "لوريل وهاردي" (1927 - 1951).

حضر العرض الخاص للفيلم عدد من النجوم منهم كاتب السيناريو جيف بوب، والمخرج جون باريد، إلى جانب النجم الحاصل على جائزة الأوسكار، كوبا جودينج جونير، والمنتج فرانك وايلي، بول سنايدر، وسيليا ويستون، حيث التقطوا عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء للفيلم.

تدور أحداث الفيلم حول شخصيتي "لوريل وهاردي" الدويتو الكوميدي الشهر، واللذان يسعيان إلى إعادة مجدهما السينمائي ويتعرضان للعديد من المواقف الكوميدية.

الفيلم مقرر عرضه تجاريًا يوم 11 يناير من العام المقبل، وقد رشح مؤخرًا لجائزة الجولدن جلوب بقائمة أفضل ممثل في دور موسيقي/ كوميدي.

يذكر أن بطل الفيلم جون سي رايلي طُرح له مؤخرًا فيلم الرسوم المتحركة "Ralph Breaks the Internet"، إلى جانب مشاركته ببطولة مسلسل كوميدي بعنوان "Moonbase 8" والمقرر عرض أولى حلقات موسمه الأول العام المقبل.