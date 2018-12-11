شكرا لقرائتكم فيديو.. لماذا بكت شيرين في حفلها بالكويت؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دخلت الفنانة المصرية، #شيرين عبد الوهاب، في نوبة بكاء علنية، وذلك أثناء إحيائها حفلاً غنائياً في الكويت مساء الجمعة بصحبة الفنان اللبناني وائل جسار.

وفي هذا الحفل قدمت شيرين عدداً كبيراً من أغاني ألبومها الجديد "نساي" وسط تفاعل محبيها وجمهورها، إلا أن الحضور فوجئ بدخولها في نوبة بكاء على المسرح.

وتذكرت شيرين والدها الذي توفي مؤخراً وهي تتحدث مع الجمهور، فلم تتمالك دموعها وانهمرت في البكاء، لتعتذر من محبيها قائلة "أنا كمان معلش النهارده أبويا واحشني شوية فاستحملوني".

وشيرين أخبرت الجمهور بعدها أنها حينما وصلت إلى دولة الكويت حلمت بوالدها، وبعدها توقفت كي تهدئ فما كان من الجمهور إلا أن دعم مطربته المفضلة هاتفاً باسمها "شيرين.. شيرين".

ويأتي حفل شيرين بعد أسابيع قليلة من طرح ألبومها الجديد "نساي" الذي لم يسلم من الأزمات وقت طرحه، بعد دخول شيرين في أزمة قضائية مع منتجها السابق، إلا أن الأمر بات متروكا للقضاء من أجل الفصل فيه.