فنان سورى يظهر عاريًا تمامًا في مهرجان قرطاج المسرحي

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دمشق - لايف ستايل
ظهر أحد الفنانين السوريين عاريا ضمن عرض حمل عنوان "يا كبير"، حيث خرج الممثل للجمهور عاريًا، وذلك على المسرح البلدي في تونس العاصمة، ضمن فعاليات مهرجان أيام قرطاج المسرحي في نسخته الـ20.
وغادر المئات قاعة العرض مع ظهور الممثل في العرض المسرحي السوري الألماني عاريًا لمدة زمنية قاربت الـ 20 دقيقة.
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