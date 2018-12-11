مهرجان "وصلة" يعلن تقديمه جلسة إيقاع مع موسيقى الـ "هيب هوب"

أعلن مهرجان وصلة الموسيقي عن تضامنه في شراكة مع "لايف نيشن الشرق الأوسط" لاستضافة مجموعة مختارة من فناني الهيب هوب من مختلف أنحاء الوطن العربي في إطار سلسلة جلسات وصلة الموسيقية، وذلك في صالة On42 بفندق "ميديا ون" 13 ديسمبر/ كانون الأول من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 2 بعد منتصف الليل. وتلقي هذه الفعالية الضوء على المواهب العربية في عالم موسيقى الهيب هوب، وتؤكد على الجهود الكبيرة التي يبذلها الجانبان للارتقاء بالموسيقى العربية البديلة وتقديم أروع العروض لمحبي هذا الفن.

ويدعو مهرجان وصلة عشاق هذا الفن المعاصر للاستمتاع بأمسيةٍ تنبض بالإيقاعات والألحان والكلمات العربية، وتعد بتقديم أداء يفوق التوقعات مع "دي جيه كروهات" من الأردن، و"نردستان" المغربي المتميز، ومن لبنان تقدم اليلية "الراس"، بالإضافة إلى فنان الراب الفلسطيني "مقاطعة". وتأتي هذه الأمسية في تمهيد لفعاليات مهرجان وصلة 2019 المرتقب في برج بارك بشهر مارس/ آذار، حيث سيشكل برج خليفة خلفيةً أخاذة للموقع الجديد لمهرجان الموسيقى العربية البديلة، ليلهب حماسة الحضور بأجوائه النابضة بالحيوية.

وللعام الثالث على التوالي، يتابع وصلة استقطاب أفضل وأبرز الأسماء من أصحاب المواهب المتعدّدة في المنطقة، حيث يحظى الحاضرون في ليلة موسيقى الهيب هوب بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول بفرصةٍ هي الأولى من نوعها للتعرّف إلى المواهب الجديدة التي سيقدّمها المهرجان ضمن سلسلة فعالياته في شهر مارس/ آذار المقبل.

كروهات، هو لقبٌ اختاره لنفسه الفنان باسل الحادي الذي ولد وترعرع في الكويت، وتمكّن من تحقيق شهرةٍ واسعة في دبي. وقد تعاون باسل في مشاريع فنية عديدة، تمكن من خلالها من توظيف حبه للموسيقى وحسّه المرهف بالفن المعاصر بصورةٍ أوسع. ويشتهر كروهات بكونه من رواد موسيقى الريغي بالعربية، مثرياً قائمة مواهبه الفنية المتعددة والفريدة. ومن المؤكد بأنّه سيقوم بإبهار جمهور ليلة موسيقى الهيب هوب بصالة On42، مع تشكيلةٍ من أنواع الموسيقى البديلة، من الهيب هوب العربي إلى الموسيقى الإلكترونية الشعبية.

أمّا رباعي نردستان المغربي فسيقدّم مزيجاً استثنائياً من الإيقاعات الشرقية مع الموسيقى الإلكترونية والتريب هوب المعاصرة والروك والمزيد، وسيقدم للجمهور أداء باستخدام التأثيرات الرقمية مع الأشعار العربية التقليدية والمساجلات على ألحان الفلوت الفريدة. وقد رسّخ الرباعي حضوره كفرقةٍ بارزة على ساحة الموسيقى العربية الحية، بعروض تأخذ جماهيرهم في رحلةٍ ساحرة على أثير الأنغام الشرقية والإلكترونية المعاصرة وغيرها من أنواع الموسيقى.

ومن جهةٍ أخرى، يبرز الفنان اللبناني الموهوب "الراس". وهو مغني راب ومهندس ومنتج يسعى دوماً إلى الارتقاء بمعايير موسيقى الراب إلى مستوياتٍ جديدة تجعل منها وسيلةً للتفكير والتناغم والتعبير، مستخدماً اللغة العربية الغنية. وسيكشف الراس خلال هذا الموسم من مهرجان وصلة عن أعمالٍ من ألبومه الأخير "بعد الهزيمة"، بالإضافة إلى مجموعة من أعماله الكلاسيكية ضمن ألبوماته السابقة.

وأخيراً، يستعدّ فنان الهيب هوب الفلسطيني الشهير مقاطعة لتقديم عرضٍ متميز لموسيقى الراب. وقد تمكّن العضو والمؤسس السابق لفرقة "رام الله أندرجراوند" الثلاثية من ترك علامة راسخة على ساحة الموسيقى العربية البديلة عبر أدائه المفعم بالشغف على وقع إيقاعاتٍ بطيئة يتغنى من خلالها بآرائه وتحليلاته السياسية، ويأسر حواس المستمعين الذين سيحظون بتجربةٍ غامرة لا مثيل لها خلال جلسة وصلة المقبلة.

تذاكر ليلة موسيقى الهيب هوب بتاريخ 13 ديسمبر متوافرة عبر الموقع الإلكتروني www.ticketmaster.ae بسعر 80 درهم إماراتي، ويمكن شراؤها مقابل 100 درهمٍ إماراتي قبل دخول الفعالية مباشرةً.

يواصل مهرجان وصلة -منذ انطلاقه في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016- الاحتفاء بالإرث الثقافي العريق لمنطقة الشرق الأوسط، ليأسر قلوب وعقول الآلاف من عشاق الموسيقى العربية البديلة داخل وخارج الإمارات العربية المتحدة. ويستعد المهرجان -عقب موسمين احتفاليين حافلين بالنجاح- لإطلاق موسمه الجديد بالتعاون مع "لايف نيشن"، وذلك لتطبيق رؤيته وأهدافه الرامية إلى دعم المواهب العربية في جميع ميادين الفنون الإبداعية في المنطقة والارتقاء بها نحو مزيدٍ من التطور.

حول مهرجان وصلة

يقدّم مهرجان وصلة منصةً مصممة خصيصاً للنهوض بالمواهب الموسيقية العربية. وذلك عبر سلسلةٍ من الفعاليات والتجارب إلي تتيح للمجتمع الموسيقي التعرّف إلى أبرز المواهب المحلية الشهيرة منها والجديدة. كما يؤمّن فرصةً هامّة للموسيقيين تسمح لهم بتقديم عروضهم على المسرح واستقطاب جمهورٍ أوسع على الصعيد المحلي والإقليمي وشقّ طريقهم نحو الشهرة.

حول "لايف نيشن إنترتينمنت"

تعد "لايف نيشن إنترتينمنت" المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: LYV الشركة الرائدة عالمياً في مجال الترفيه، وينضوي تحت مظلتها أربعة من أهم الشركات العالمية في هذا المجال: مثل تيكيت ماستر ولايف نيشن كونسرتس ولايف نيشن إنترتينمنت و’لايف نيشن ميديا/ سبونسرشيب.

وقد بدأت "لايف نيشن الشرق الأوسط" أعمالها في المنطقة منذ عام 2008. لتقدّم مجموعةً متنوعة من الفعاليات في الشرق الأوسط، بما فيها جولة "أولموست فيماس" العالمية لراسل بيترز، وأسبوع دبي للموسيقي الذي قدّم جيسون ديرولو وإيلي جولدنج وفرقة ثيرتي سيكندز تو مارس ودورا ذا إكسبلوررز بايرت أدفينتشر وفرقة بلايز الراقصة وعروض ’مدغشقر لايف!‘ في حين تأسّست "تيكيت ماستر الشرق الأوسط" عام 2013، لتكون اليوم شركة إصدار تذاكر الفعاليات الترفيهية الرائدة في المنطقة، حيث شاركت بتنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الموسيقية والرياضية والعائلية في الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية.