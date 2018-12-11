سيد رجب يستأنف تصوير الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"

يستأنف الفنان سيد رجب، يوم الثلاثاء، تصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة".

ويصور "رجب"، عدد من المشاهد الخارجية في ديكور عدد من المؤسسات الحكومية وشوارع القاهرة لمدة يوم واحد قبل العوده من جديد للديكور الرئيسي.

وكان ققد انتهي صناع العمل من تصوير ما يقرب من 40% من أحداث المسلسل الذي يشارك في بطولته سوسن بدر، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، نرمين الفقي، مدحت صالح، تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور .