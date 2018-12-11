حنان ماضي تستعد لحفل غنائي ضخم في دار الأوبرا المصرية

تستعد الفنانة حنان ماضي، لإحياء حفل غنائي على المسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية، يوم الجمعة 28 ديسمبر/ كانون الأول من الشهر الجاري.

وطرحت الأوبرا تذاكر الحفل في شباك التذاكر، وسعر التذكرة الوحدة ١٠٠ جنية.

يذكر أن آخر أعمال حنان ماضي، أغنية بعنوان "حنين لماضي"، من كلمات وألحان علي يوسف، توزيع موسيقي أحمد محمود، مكس وماستر ماهر صلاح، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج محمد لطفي.