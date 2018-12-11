أحمد سعد يستعد لحفل رأس السنة في التجمع الخامس

القاهرة - سارة عبد الستار يستعد المطرب أحمد سعد، لإحياء حفل غنائي، ليلة رأس السنة، داخل فندق هلنان لاند مارك بالتجمع الخامس. ومن المقرر أن يقدم "سعد" خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه منها، "أنا الأصلي"، و"أجمل حب" ، و"سلام يا صحبي"، و"علي وضعك" وغيرها. يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد اغنية "أنا الأصلي"، التي حققت نجاحا كبيرا.

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