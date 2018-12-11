الفنانة لطيفة تستعيد ذكرى الموسيقار عمار الشريعي "بحبك بدالك"

استعادت النجمة لطيفة، ذكرياتها مع الموسيقار الكبير عمار الشريعي في ذكري وفاته من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام" لأغنيتها "بحبك بدالك" من ألحان عمار الشريعي .وعلقت "لطيفة"، علي الفيديو قائلة: "أغنية بحبك بدالك من ألحان وتوزيع الفنان الكبير عمار الشريعي اليوم ذكري وفاته وكلمات الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد .. الفاتحة علي روحهم".

يذكر أن لطيفة كان لها ألبوم كامل مكون من ثماني أغاني من ألحان وتوزيع عمار الشريعي بعنوان "أكتر من روحي بحبك" والذي طرح عام1988