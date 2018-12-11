شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاة أحمد بهجت ..كواليس كتابة وإعداد مسلسل قصص الحيوان فى القرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الذكرى السابعة لوفاة الكاتب والأديب الصوفى الساخر أحمد بهجت الذى رحل عن عالمنا فى 11 ديسمبر عام 2011 بعد حياة حافلة بالإبداع الأدبى والصحفى امتدت لعقود طويلة، وما زالت تمتع أجيال جديدة بكتاباته ومؤلفاته وأعماله التى تحول الكثير منها إلى مسلسلات وأفلام، بل وجذبت شرائح عمرية كثيرة عندما تحولت بعض كتبه ومؤلفاته إلى مسلسل كارتون يحكى قصص الأنبياء وقصص الإنسان والحيوان فى القرآن وتم عرضها على مدار سنوات فى شهر رمضان المبارك.

فالكاتب الساخر الصوفى ارتبطت به أجيال عديدة من خلال عموده اليومى "صندوق الدنيا" الذى نشر بالأهرام لمدة تزيد على 40 عاما، وحققت مؤلفاته التى تنوعت بين الاجتماعى والصوفى والدينى والساخر وأدب الرحلات أرقامًا قياسيًا فى التوزيع وعدد الطبعات ومنها "أنبياء الله" الذى تجاوز عدد طبعاته 40 طبعة، «بحار الحب عند الصوفية»، «الله فى العقيدة الإسلامية»، «الوقوع فى هوى الكعبة"، كما ألف للسينما 3 أفلام وهى «أيام السادات» و«امرأة من القاهرة»، و«البؤساء"، وكتب للإذاعة برامج كثيرة منها: "زورق الخواطر بصوته، وكلمتين وبس"، إضافة إلى عدد كبير من المسلسلات الإذاعية، والتليفزيونية ومنها "مذكرات زوج، صائمون والله اعلم، مسلسل ألف ليلة وليلة لحسين فهمى ونجلاء فتحى".

احمد بهجت مع يحيى الفخرانى فى كواليس قصص الحيوان فى القران

ومن أشهر مؤلفات الكاتب الصحفى أحمد بهجت كتاب «قصص الحيوان فى القرآن» الذى تم ترجمته إلى عدة لغات وتحول إلى أشهر مسلسل كرتون دينى فى رمضان.

وعن الكتاب والمسلسل يتحدث الشاعر محمد أحمد بهجت ابن الكاتب والأديب الساخر قائلاً: "كان أبى محبًا وعطوفًا جدًا على كل أنواع الحيوانات بشكل لافت للنظر ويتعامل برفق شديد معها، وترجم هذا الرفق فى أعماله"

الشاعر محمد بهجت يتحدث عن والده الكاتب والاديب احمد بهجت

وأوضح: "كان أبى يحب كتاب قصص الحيوان فى القرآن ويعتبره أهم كتبه رغم أن له كتب أكثر شهرة وتوزيعًا مثل «أنبياء الله»، لكن كتاب قصص الحيوان يجمع بين الدين والخيال والإبداع والعلم"

وأضاف: "قرأ والدى أبى عشرات الكتب والمراجع حتى يكتبه، فكى يكتب قصة حوت يونس قرأ 20 كتابًا فى علوم البحار، ودرس حياة الحيتان وتفاصيلها العلمية ليصف مشاعر الحوت وإحساسه، والمدهش أن أحمد بهجت قرأ سنوات عديدة لإعداد هذا الكتاب وكتبه فى أيام قلائل وكأنه يملى عليه، وكذلك كتاب «أنبياء الله»، و«بحار الحب عند الصوفية»، «الله فى العقيدة الإسلامية»، «الوقوع فى هوى الكعبة»، ومعظم الكتب والمؤلفات العظيمة كتبها فى أيام قليلة ولكنه قرأ قبلها لسنوات فى القرآن والسير والتفاسير وكتب الأديان، وجمع فى مؤلفاته بين الأدب الساخر والتصوف والدين والقصص الإنسانية وأدب الرحلات".

وعن تحويل كتاب قصص الحيوان فى القرآن إلى مسلسل كارتون دينى قال الشاعر محمد بهجت: "تحمس أشرف الملاخ أحد منتجى العمل لتحويل الكتاب إلى مسلسل رسوم متحركة، وكان المفترض أن يكتب أحمد بهجت السيناريو والحوار، ولكنه أولانى هذا الشرف لأنه يعلم أننى أعشق الرسوم المتحركة منذ صغرى، وبعد وفاته استكملت 6 أجزاء من العمل، وعرضنا العمل على إدارة الدراما بالأزهر الشريف وإجازته ، فكان الجزء الأول والثانى من المسلسل مستوحى من كتاب قصص الحيوان، ثم قصص الإنسان المستوحى من كتاب أنبياء الله"

وتابع بهجت الابن: "بعد هذين الجزأين اقترحت تقديم قصص النساء فى النساء، ثم عملنا «جزء رابع» عن عجائب القصص ثم قصص الآيات، وفكرنا نعمل كتاب أحمد بهجت الشهير أنبياء الله وعملنا الجزء الأول، لكن الظروف الإنتاجية اختلفت ولم يعد معنا عنصر مهم من عناصر نجاح العمل وهو الدكتور يحيى الفخرانى لانشغاله بأعمال أخرى.

وتحدث ابن الكاتب والأديب أحمد بهجت عن كواليس إعداد أجزاء المسلسل قائلا: كانت كواليس ممتعة جدًا، خاصة العمل مع الدكتور يحيى الفخرانى، لأنه شديد الثقافة والعمق وحريص على أدق التفاصيل، وكان يضحى بالوقت فى سبيل الجودة"

وأضاف: "كان هناك فنانون كثيرون لديهم هذه الدقة ومنهم هشام سليم الذى رفض أخذ أجر، وقال يكفى أن أقوم بعمل عن قصص القرآن، كما حرص عدد كبير من الفنانين على المشاركة ومنهم أحمد السقا وهند صبرى وداليا البحيرى وحنان ترك وريهام عبدالغفور، وبعضهم رحل ومنهم يوسف داود الذى أدى دور الحوت الأب".