شكرا لقرائتكم خبر عن قبل جاجا وبرادلى.. نجوم كنت هتشوفهم فى النسخة الـ3 من A star is born والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيلم "A star is born" يعد واحدا من الأفلام التى حازت على نجاحات على المستوى الجماهيرى أو على مستوى النقد، فالفيلم حقق إيرادات بلغت 197 مليون دولار فى شباك التذاكر الأمريكية، و370.5 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم، بميزانية بلغت 36 مليون دولار فقط وفقاً لموقع ديلى ميل، مما أهله للعديد من الترشيحات فى جوائز الجولدن جلوب والجرامى المنتظر إعلان نتائجهما شهرى يناير وفبراير المقبل. الفيلم من بطولة وإخراج نجم هوليوود برادلى كوبر والمغنية المثيرة للجدل دائما والتى دخلت عالم التمثيل من أوسع الأبواب وفاجأت الجميع بأدائها ليدى جاجا، لكن ما لا يعرفه الكثير أن هذا الفيلم كاد أن يظهر للعلن فى نسخته الثالثة ببطولة نجمين آخرين من نجوم هوليوود هما المطربة العالمية جينيفر لوبيز مع النجم ويل سميث.



جينيفر لوبيز فى اللقاء التليفزيونى

ويل سميث

وصرحت جينيفر فى لقائها مع أحد البرامج التليفزيونية مؤخراً، أنها كانت بصدد القيام ببطولة هذا الفيلم مع سميث، وتناقشا سوياً حول تطوير سيناريو الفيلم، لكن المشروع لم يكتمل قط، بينما أكدت فخرها ببرادلى لإخراجه وتمثيله فى الفيلم على هذا النحو الرائع، وأضافت: "نحن أصدقاء، وكل شىء فى الفيلم كان رائعاً، وهذا يثبت أن كل شىء يحدث فى توقيته الإلهى".

ووفقا لتقارير مجلة Entertainment Weekly التى تؤرخ تطور هذا الفيلم، فاستدعى ويل سميث المطربة جينيفر لوبيز عام 2002 للعمل معه على هذا السيناريو، ثم لم يكتمل المشروع وظل حبيس الأدراج لمدة قربت على 10 سنوات حتى عام 2011، عندما اختار المخرج كلينت إيستوود المطربة بيونسيه والنجم ليوناردو دى كابريو لتصوير الفيلم، لكن انسحب ليوناردو وتراجعت بيونسيه للتركيز والاهتمام بعائلتها، وبدأ التفكير فى نجوم آخرين مثل توم كروز، راسل كرو، كريستين بايل وإيمينم.



برادلى كوبر و ليدى جاجا فى الفيلم