شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الممثلين ترفع رسوم مشاركة الأجانب على خلفية أزمة "كازبلانكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس نقابة المهن التمثيلية، فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور أشرف زكى، زيادة الرسوم المقررة على مشاركة الأجانب فى الأعمال المصرية سواء بالدراما أو السينما، وذلك على خلفية مشاركة ممثلين أتراك فى فيلم "كازبلانكا" للفنان أمير كرارة.

وكشف الفنان سامى مغاورى، عضو المجلس، أن الأعضاء قرروا زيادة رسوم مشاركة الأجانب لتتراوح بين 5 آلاف إلى 10 آلاف دولار، بعدما كانت تتراوح بين 10 آلاف جنيه مصرى لعضو نقابة الممثلين فى بلاده، إلى 20 ألف جنيه مصرى لغير العضو.

وأوضح مغاورى أن هذا القرار يأتى من مسئولية النقابة لحماية المهنة وأعضاء النقابة والحفاظ على حقوقهم، وضمان مشاركة أكبر عدد منهم فى الأعمال السينمائية أو الدرامية.

واستثنى مجلس النقابة الممثلين العرب من هذه الرسوم، موضحين أن هذا القرار يخص الممثلين من حاملى الجنسيات غير العربية، وفيما عدا ذلك تدرس كل حالة على حدة.

يذكر أن منتجًا مصريًا تعاقد مع الممثل التركى خالد أرجنش الشهير بشخصية السلطان سليمان، لمشاركة أمير كرارة فيلم "كازابلانكا"، ليدخل بالصناعة فى مرحلة استيراد النجوم الأتراك للفن المصرى.