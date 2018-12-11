شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد رمضان مع نسرينتين.. اعرف يقصد مين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علاقة صداقة قوية تربط بين النجم محمد رمضان والفنانة نسرين أمين، حيث قدما من قبل أكثر من عمل فنى، منها "الأسطورة"، وفيلمى "شد أجزاء" و"احكى يا شهرزاد"، حيث شهد الأخير بدايتهما الفنية.

رمضان حضر أمس ديفيليه مصمم الأزياء العالمى هانى البحيرى، والذى ضم أحدث السواريهات وفساتين الزفاف لشتاء وخريف 2019، وشهد أيضا الديفيليه حضور مجموعة من الفنانين، من بينهم نسرين أمين.

محمد رمضان قام بنشر صورة برفقة زوجته، وجمعت الصورة أيضا نسرين أمين، حيث علق على الصورة قائلا: "مع النسرينتين.. نسرين مراتى ونسرين أمين".



محمد رمضان وزوجته ونسرين أمين

وكان فى مقدمة الحضور بديفيليه هانى البحيرى د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ومن نجوم الفن والإعلام إلهام شاهين، ليلى علوى، نادية الجندى، رجاء الجداوى، شيرين، فيفى عبده، منى عبد الغنى، سهير جودة، الكاتبة الصحفية منى رجب، والإعلامية لميس الحديدى، الكاتب الكبير مفيد فوزى وابنته الكاتبة حنان مفيد فوزى، منة فضالى، نهال عنبر.