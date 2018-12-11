شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن قتلها فى "Game of thrones".. الواقع يجمع "تيريون لانيستر وشاى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قتلها فى الموسم الرابع لشهادتها ضده فى المجلس وخيانته لها مع والده "تايوان لانيستر"، تقابل الممثل العالمى بيتر دينكليج صاحب شخصية تيريون لانيستر فى المسلسل الشهير "Game of thrones"، مع الممثلة العالمية سيبل كيكيلى صاحب شخصية "شاى"، فى الحقيقة. الثنائى جمعتهما قصة حب كبيرة فى المواسم الأولى من المسلسل الشهير، وانتهت بقتله لها بعد خيانته ومشاهدتها فى فراش والده وشهادتها "الزور" ضده.

بيتر دينكليج وكشفت شبكة HBO مؤخراً عن التيزر الأول للموسم الثامن والأخير من المسلسل المقرر طرحه فى شهر أبريل المقبل، والتى ستضم 6 حلقات فقط تبلغ مدة كل حلقة حوالى ساعتين، وتتوقع الشبكة أن تحصد ما يقارب الـ50 مليون مشترك إضافى فى الفترة المقبلة قبل طرح الموسم الثامن والأخير من المسلسل.

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