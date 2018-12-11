بينهم "الزعيم" وأحلام ووفاء عامر.. نجوم تعرضوا لتهديدات بالقتل قبل راغب علامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثارت أغنية "طار البلد" للفنان اللبناني راغب علامة حفيظة النائب حكمت ديب الذي طالب بقطع رأس راغب علامة، لتنقلب صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تضامنا مع "علامة" ضد ما سموه تهديدات داعشية.

راغب علامة لم يكن الأول بين نجوم الفن الذين تم تهديدهم بالقتل، بل يندرج اسمه تحت قائمة تضم عددًا من نجوم الفن، الذين تلقوا تهديدات خلال مسيرتهم الفنية، وأبرزهم:

عادل إمام

الزعيم عادل إمام كان له النصيب الأكبر من هذه التهديدات، فقد تلقى تهديدات بالقتل عقب عرض فيلمه الشهير "الإرهابي"، كما تلقى التهديدات عقب عرض فيلم "طيور الظلام"، وتناول الفيلمان قضية الإرهاب وتوغل الجماعات الإرهابية في المجتمع المصري، وما ترتكبه من جرائم وترويع للآمنين، فاتهمته الجماعات الإرهابية بالكفر وهددوه بالقتل أكثر من مرة.

ناصر القصبي

في 2015، أطلق عدد من المغردين هاشتاج يحمل اسم "مطلوب رأس ناصر القصبي للمجاهدين"، وذلك بعد حلقة من مسلسل "سيلفي" الذي ظهر فيها وهو يجسد شخصية أب يحاول استرجاع ابنه، بعدما اختطفته جماعة "داعش" الإرهابية، فيتم قتله في النهاية.

وعلى الرغم من التهديدات التي تلقاها الفنان السعودي، فهناك عدد كبير من الجمهور ساندوه، باعتباره فنانا شجاعا تعرض لقضية شائكة، وهي قضية تطرف هذه الجماعات.

إيناس الدغيدي

المخرجة المثيرة للجدل إيناس الدغيدي، تقدمت ببلاغ للنائب العام عبدالمجيد محمود عام 2010، بعدما تلقت عبر هاتفها المحمول تهديدات بالقتل، من جماعة تدعى "الجهاد- الوعد"، بسبب آرائها الجريئة التي عادة ما تصرح بها.

كما هاجمها المحامي نبيه الوحش، في أحد البرامج قائلا: "دي مينفعش نعملها بلاغ، دي نحطها في ميدان التحرير ونولع فيها ببنزين وسخ".

أحلام

قالت الفنانة الإماراتية أحلام، أثناء استضافتها في برنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي، إن شقيقها هددها بالقتل إذا ما استمرت في الغناء، لدرجة أنها سافرت الكويت خوفا من تهديده لها.

وفاء عامر

أكدت الفنانة وفاء عامر أنها تلقت تهديدات بالقتل عام 2012، وبعدها قامت بتحرير محضر، وأعلنت أن هناك عددا من الفنانين الذين تم تهديدهم بالقتل عقب حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد، وأبرز هؤلاء الفنانين الشاعر أيمن بهجت قمر، الفنانة أنغام، والموسيقار حلمي بكر.

إلهام شاهين

عام 2013، دارت حرب بين الفنانة إلهام شاهين، والشيخ عبدالله بدر، بعدما أقامت الأخيرة دعوى ضد "بدر" بموجبها قضت المحكمة بحبسه لمدة عام وتغريمه 20 ألف جنيه، بعدما هددها بمحاصرة منزلها بعدما قام بسبها في إحدى القنوات.

منى شداد

الفنانة الكويتية منى شداد أعلنت أنها تلقت تهديدات من الجماعات الإرهابية، بعدما أرسلوا لها عدة رسائل، عبر هاتفها المحمول، مهددين إياها بالقتل، وقالت إن الرسائل احتوت على أنها ضمن قائمة فنانين سيتم قتلهم.