هذا هو موعد حفل إنريكي إغليسياس الأوّل في السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 07:15 مساءً - تتوجه الأنظار العالمية حالياً إلى الحدث الرياضي البارز في السعودية "سباق فورمولا إي – الدرعية" والذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة من 13-15 ديسمبر الجاري.

ويرافق هذا الحدث نشاط فنّي كبير يعادله بالأهمية، إذ أنه يستقطب أهم النجوم العرب والعالم، للمرة الأولى في السعودية.

وفي هذا السياق، سيحيي النجم العالمي إنريكي إغليسياس Enrique Iglesias لأول مرة حفلا غنائيا كبيرا في يوم 13 ديسمبر، برفقة جيسون ديرولو Jason Derulo .

أما في 14 ديسمبرفسيحيي النجم المصري عمرو دياب حفله الأول، إضافة إلى فرقة بلاك آيد بيز.

على أن يُحيي حفل الختام، بعد انتهاء السباق في 15 ديسمبر، كلّ من ديفيد جيتا وفرقة ون ريبابليك.

وسيكون الدخول إلى هذه الحفلات حصرياً لحاملي تذاكر سباق فورمولا إي.

يشار إلى أن أسعار تذاكر اليوم الواحد في 13 و14 ديسمبر تبدأ من 295 ريالاً، بينما تبدأ أسعار التذاكر لحضور السباق والحفل الموسيقي يوم 15 ديسمبر من 395 ريالاً، وتبدأ أسعار التذاكر للأيام الثلاثة من 950 ريالاً.

يذكر أن الحفلات أعلاه ستقام في مدينة الدرعية العريقة، والمدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.

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