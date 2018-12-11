تعرف على موعد العرض الخاص لفيلم "عمر خريستو"

يحتفل أبطال فيلم "عمر خريستو"، يوم 26 ديسمبر بالعرض الخاص في أحد سينمات مدينة 6 أكتوبر، تمهيدا

لعرضه في دور العرض بداية من 2 يناير المقبل.

يذكر ان الفيلم من بطولة دومينيك حورانى، أحمد التهامى، سامى مغاورى، عاطف عبد اللطيف، يسرا المسعودي، مارتينا عادل، ريهام عزيزى، ومن تأليف جوزيف فوزى وإخراج سيف يوسف.