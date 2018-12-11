مريم أوزرلي كتب - أحمد أيوب: نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي الشهيرة بـ"السلطانة هويام"، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة لها أثناء زيارتها للأهرامات، وظهرت أوزرلي بالصورة أثناء تجولها بالجمل في المنطقة الأثرية. وظهرت أوزرلي بالصورة أثناء تجولها بالجمل في المنطقة الأثرية. يُذكر أن مريم قامت بزيارة قصيرة إلى مصر خلال الأيام الماضية، بعد ترشيحها للمشاركة في بطولة فيلم "لص بغداد" للفنان محمد إمام.

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مريم أوزرلي تركب الجمل في الأهرامات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .