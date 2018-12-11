جولييت بينوش تترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لـ مهرجان برلين

أعلنت إدارة مهرجان برلين السينمائي، اليوم الثلاثاء، اختيار النجمة الفرنسية جولييت بينوش، لرئاسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان خلال دورته الـ

69، التي ستنطلق في الفترة من 7 إلى 17 فبراير القادم.

وقال ديتر كوسليك مدير المهرجان في بيان" المهرجان يتمتع بصلة قوية مع بينوش ، وسعيد للغاية أنها سوف تعود للمهرجان في هذا الوضع البارز".

وقالت بينوش إنها تقبل " هذه المهمة بسعادة واهتمام".