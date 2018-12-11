بالصور.. نسرين أمين تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة

نسرين أمين

نشرت الفنانة نسرين أمين، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها داخل أحد الفنادق بالقاهرة بجوار شجرة الكريسماس، وظهرت في

الصور مرتدية فستانًا قصيرا، كما حرصت على التقاط صورة سيلفي بجانب شجرة الكريسماس.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين أمين فيلم

"سوق الجمعة " إخراج سامح عبدالعزيز، وشاركت أيضا في عملين رمضان الماضي الأول "ممنوع الاقتراب والتصوير" والثاني "عزمي وأشجان".