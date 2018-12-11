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نسرين أمين
نشرت الفنانة نسرين أمين، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها داخل أحد الفنادق بالقاهرة بجوار شجرة الكريسماس، وظهرت فيالصور مرتدية فستانًا قصيرا، كما حرصت على التقاط صورة سيلفي بجانب شجرة الكريسماس.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين أمين فيلم
شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. نسرين أمين تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .