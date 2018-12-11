بالفيديو.. حنان عطية تطرح أحدث كليباتها "تيجي يا قلبي"

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حنان عطية
طرحت النجمة حنان عطية، أحدث كليباتها "تيجي يا قلبي" ، وذلك عبر قناة مزيكا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمييوتيوب، و الأغنية من كلمات عصام حجاج، ألحان تامر حجاج.
يذكر أن النجمة حنان عطية أصدرت سنة 1993 أول ألبوم لها " حتجن "، والذي مهد لها الطريق في المجال الفني، وقد شاركت في عدد من الأعمال الدرامية.
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