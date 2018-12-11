بالفيديو..أحمد كامل يكسر حاجز المليون بـ"مبقتش أخاف"

أحمد كامل كسر النجم أحمد كامل حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد طرحه كليب أغنية "مبقتش أخاف" منذ 72 ساعة، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. يذكر أن النجم أحمد كامل ولد في سبتمبر 1992، كما تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة، و بدأ مشواره الغنائي بالراب و استطاع من خلاله أن يقدم أغاني مختلفة ومتميزة بشكل مستقل.



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