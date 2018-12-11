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نداء شرارةكتبت - إيمان العوضي
نشرت المطربة نداء شرارة نجمة برنامج "ذا فويس"، مقطع فيديو أثناء قيامها بغناء إحدي أغنيات المطربة فيروز، وذلك خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهرت شرارة بالفيديو برفقة أعضاء
يذكر أن أخر أعمال المطربة الأردنية أغنية "هب السعد"، التي أعادت توزيعها وطرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وتعتبر الأغنية من أغاني التراث الخليجي وقام بغنائها من قبل العديد من الفنانين منهم نوال الكويتية، راشد الماجد، فطوم، وغيرهم.
شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. نداء شرارة تطر ح أحدث أغانيها "زعلي طول أنا وياك " على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .