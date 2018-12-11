بالفيديو .. نداء شرارة تطر ح أحدث أغانيها "زعلي طول أنا وياك "

نداء شرارة

كتبت - إيمان العوضي

نشرت المطربة نداء شرارة نجمة برنامج "ذا فويس"، مقطع فيديو أثناء قيامها بغناء إحدي أغنيات المطربة فيروز، وذلك خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهرت شرارة بالفيديو برفقة أعضاء

فرقتها وشدت بصوتها الرائع مقطع من أغنية "زعلي طول أنا وياك" لفيروز، وأنهالت عليها تعليقات الإعجاب بصوتها عبر حسابها وطالبوها بفيديو كامل للأغنية.يذكر أن أخر أعمال المطربة الأردنية أغنية "هب السعد"، التي أعادت توزيعها وطرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وتعتبر الأغنية من أغاني التراث الخليجي وقام بغنائها من قبل العديد من الفنانين منهم نوال الكويتية، راشد الماجد، فطوم، وغيرهم.