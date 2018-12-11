- 1/2
- 2/2
يستعد الفنان ماهر محمود إسماعيل، للعرض المسرحي ، "الحكاية روح"، على مسرح الشمس بالحديقة الدولية بمدينة نصر، وذلك يوم الجمعة القادم، في تمام الساعة الخامسة مساء، وتتراوح أسعار التذاكر من 10 إلى 20 جنيها.
يستعرض العرض المسرحي، سيرة حياة الفنانين الكبار عمار الشريعي، سيد مكاوي و طه حسين، وغيرهم من الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكيف استطاعواتحدي الصعاب التي واجهتهم حتي أصبحوا من أهم فناني مصر والعالم العربي الذين لا ننساهم، والعمل هو العمل الثاني للفرقة الذي تكون بطلته ممثلة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
يذكر أن "ماهر إسماعيل"، هو مطرب وممثل مصري، تخرج في كلية الآداب قسم علوم مسرح شعبة تمثيل
شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. "الحكاية روح" على مسرح الحديقة الدولية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .