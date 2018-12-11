الخميس.. "الحكاية روح" على مسرح الحديقة الدولية

كتبت-مي صادق

يستعد الفنان ماهر محمود إسماعيل، للعرض المسرحي ، "الحكاية روح"، على مسرح الشمس بالحديقة الدولية بمدينة نصر، وذلك يوم الجمعة القادم، في تمام الساعة الخامسة مساء، وتتراوح أسعار التذاكر من 10 إلى 20 جنيها.

يستعرض العرض المسرحي، سيرة حياة الفنانين الكبار عمار الشريعي، سيد مكاوي و طه حسين، وغيرهم من الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكيف استطاعوا

تحدي الصعاب التي واجهتهم حتي أصبحوا من أهم فناني مصر والعالم العربي الذين لا ننساهم، والعمل هو العمل الثاني للفرقة الذي تكون بطلته ممثلة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن "ماهر إسماعيل"، هو مطرب وممثل مصري، تخرج في كلية الآداب قسم علوم مسرح شعبة تمثيل

وإخراج، ثم اتجه لدراسة العزف على العود في بيت العود على يد نصير شمه، وشارك في بعض المسلسلات مثل "حقي برقبتي"، بطولة حسن حسني وماجدة ذكي، كما شارك في مسلسل "الشوارع الخلفية"، بالإضافة إلى مشاركته في عدد من المسرحيات، ولأن ماهر محمود خريج قسم علوم مسرح شعبه تمثيل وإخراج فقد قام بإخراج مسرحية "الفنار"، من إنتاج مسرح الشباب، وقد فازت المسرحية بجائزة أحسن تمثيل وإخراج، وتم ترشيحها في مهرجان المسرح القومي 2016.