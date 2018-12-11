شاهد.. إطلالة إنجي المقدم في آخر جلسة تصوير

انجي المقدم

كتبت - إيمان العوضي

نشرت الفنانة إنجي المقدم صورًا لها برفقة عدد من الفنانين، من أخر جلسة تصوير أقامتها لصالح مجلة "vogue" العالمية في نسختها العربية، وذلك خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

تألقت المقدم في إحدي الصور بفستان فضي قصير ذو كم واحد، بالإضافه لإكسسوارات بسيطه وماكياج هادي يكاد يكون غير ظاهر، وفي صورة أخري ظهرت برفقة كل من الفنانة نيللي كريم و الإعلامية ريا أبي راشد

في إطلالات متميزة حيث أرتدين تصاميم مختلفة باللون الأبيض.يذكر أن أخر أعمال انجي المقدم مسلس " ليالي أوجيني"، بطولة أحمد شكري، ظافر العابدين، أمينة خليل، إنجي المقدم، إنتصار، كارمن بصيبص، تأليف إنجي القاسم، وإخراج هاني خليفة، وقد لاقي دورها في العمل إستحسان الجمهور والنقاد.