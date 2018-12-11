spider man بالفيديو .. تامر حسنى

كتب - إسراء حسين نشر المطرب و النجم تامر حسنى عبر حسابه الخاص فى الموقع تبادل الصور "انستجرام " صورة لملصق النسخة العربية من سلسلة الأفلام الشهيرة "سبايدرمان". ويظهر تامر في الصورة بنصف وجهه بينما يظهر في النصف الآخر شخصية "بيتر باركر"، ومن المتوقع طرح الفيلم في دور العرض 13ديسمبر الجارى . شخصية "بيتر باركر"، ومن المتوقع طرح الفيلم في دور العرض 13ديسمبر الجارى . وعلق تامر على الصوره قائلا "انتظروا شخصية "سبايدر مان" بصوتي في أحدث أفلام سلسلة سبايدرمان العالمية ولأول مره باللغة العربية spider-man into the spider verse. ويؤدي تامر حسني، في فيلم الرسوم المتحركة المدبلج، صوت شخصية "سبايدر مان" في الفيلم الجديد ، بينما يجسد الفنان العالمي نيكولاس كيج الشخصية نفسها باسم "بيتر باركر" ، في النسخة الأمريكية من الفيلم.

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