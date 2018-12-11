الأمير ويليام يثير جنون شقيقه هاري.. والسبب ميجان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لا تزال هناك تكهنات كثيرة بشأن الأسباب الحقيقية وراء عزم الأمير البريطاني هاري، الانتقال مع زوجته الأمريكية ميجان ماركل، إلى منطقة ويندسور بعيدا عن الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون.

صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، ذكرت أن اشتعال الخلافات بين الأميرين بسبب دوقة “ساسكس” ميجان ماركل، مشيرة إلى أن الأمير ويليام ليس الوحيد الذي يواجه مشكلة في تقبل ميجان ماركل، حيث أعلنت سكرتيرتها الخاصة سامنتا نيتها الاستقالة من منصبها، لعدم توافقها مع الدوقة الشابة، وذلك بعد 17 عاما أمضتها في القصر الملكي والتعاون مع العائلة المالكة.

الصحيفة أضافت، إن مصدر من القصر الملكي ذكر أن الخلاف نشب بين الأميرين منذ اللحظة الأولى التي قدم فيها الأمير هاري ميجان إلى أخيه الأكبر، والذي أبدى بدوره بعض الملاحظات عليها، معتبرا أنهم لا يعرفون الكثير عن خلفياتها ونياتها وهو نفس شعور الملكة اليزابيث تجاهها.

وأشارت إلى أن هاري جن جنونه منذ تلك اللحظة، واتهم أخاه بأنه يحاول تدمير علاقته بميجان حتى قبل بدايتها، مؤكدة أن العلاقة بين الأميرين لم تعد إلي سابق عهدها منذ ذلك الحين.

الصحيفة أرجعت تصاعد الخلاف بين الأميرين إلي مبالغة هاري في تقديم الحماية لميجان، التي يعتبرها بعض المراقبين نوعا من أنواع التعويض عن فشله في تقديم الحماية لوالدته الراحلة الأميرة ديانا، بل أكد بعض المقربين أنه شديد الحساسية تجاهها إلى الحد الذي يتوهم فيه أحيانا إساءة البعض لها، أو التعامل معها بشكل سلبي، وهو ما ينافي الحقيقة تماما.

في المقابل ، ذكرت بعض المصادر المقربة أن ميجان حاولت التقرب من كيت ميدلتون دوقة “كامبريدج” وزوجة الأمير ويليام، لكنها لم تعرها الاهتمام المطلوب نظرا لانشغالها برعاية أطفالها الثلاثة.