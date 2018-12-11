محمد حماقي يحيي حفل ضخم برأس السنة في القاهرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان والنجم المصري محمد حماقي، لاحياء حفلا غنائيا ضخما يوم 31 ديسمبر 2018 احتفالا بعيد رأس السنة 2019، داخل أحد فنادق التجمع الخامس.

ومن المقرر أن يقدم حماقي خلال الحفل مجموعة كبيرة من أفضل أغانيه، ويأتي ذلك بعدما انتهى من تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد والمقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة بالأسواق.

وكان محمد حماقي قد فاجأ جمهوره، خلال إحيائه إحدى حفلاته الغنائية، بكشفه عن تمتعه بموهبة جديدة إلى جانب الغناء.

الفنان المصري قام خلال الحفل بالعزف على آلة الدرامز بمهراة شديدة، وذلك أثناء غنائه، وشارك متابعيه بمقطع فيديو له وهو يعزف، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، والذي حاز على إعجابهم بشدة.

كما نشر محمد حماقي، مؤخرا صورة له برفقة الفنانة بوسي، وعلق عليها قائلًا: «يا بوسي إنت عارفة أنا بحبك أد إيه والله.. وهي مش بالصور.. وعموما آدي صورة حلوة أهي علشان محدش يعرف يوقع بينا».