المنتصر بالله في ظهور نادر له خلال افتتاح معرض «ديالوج».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري المنتصر بالله، في افتتاح معرض «ديالوج»، للفنانيين ماجد باقي، وجورج ماهر، والذي أقيم في المركز الثقافي المصري للتعاون الدولي بالزمالك.

المنتصر بالله، حرص على المشاركة في حفل الافتتاح رغم حالته الصحية، وظهر وهو مسنود من قبل الفنان جورج ماهر صاحب المعرض.

المعرض أقيم تحت رعاية الدكتور ة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والدكتورة هبه يوسف، رئيس العلاقات الثقافية الخارجية، بحضور فنانين تشكيليين منهم محمودالببلاوى، وأحمد بيومى، وحمدى عقده، و هبه صالح، رشا أبوالعينين، وآخرين.

والمعرض عبارة عن لقطات جميلة من الفنان جورج ماهر، في مصر وبعض دول العالم حرص الفنان ماجد باقي برسمها في صورة ابداعية مميزة.

من ناحية أخرى أختار مهرجان “مصر دوت بكرة”، فيلم “ساعة فى اليوم”، للمشاركة فى المسابقة الرسمية للمهرجان، وهو يعد أحدث أعمال الفنان المصري الكبير المنتصر بالله، وذلك رغم أنه من انتاج عام 2014، وذلك ي شهر مايو الماضي.

فيلم “ساعة في اليوم”، من إنتاج عام 2014 وهو آخر أعمال الفنان المنتصر بالله، ويشاركه في بطولة العمل الفنان لطفي لبيب، وهو من إخراج بيتر صمويل.