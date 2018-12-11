تعرَّف على أسوء إطلالات النجمات في مهرجانات السينما لعام 2018

من النجمات التي دخلت قائمة أسوأ إطلالات النجمات العرب في مهرجانات السينما 2018، كانت الفنانة رانيا يوسف التي حظيت عدة أزياء لها على استياء الجمهور، بدأت بحضورها مهرجان الجونة بفستان جريء لم يكن موفقاً، ثم اختتمتها بإطلالتين غير مناسبتين في مهرجان القاهرة.

أيضاً الفنانة دينا الشربيني انضمت إلى قائمة الفنانات اللاتي أخفقن في اختيار أزيائهن في عام 2018، فرغم قلة مشاركتها في المهرجانات السينمائية، إلا أن حضورها في مهرجان الجونة جعلها تنال لقب الأسوأ سواء في حفل الافتتاح أو الختام.

واستطاعت الفنانة فيفي عبده أن تحجز مكانها في قائمة أسوأ الإطلالات عدة مرات، منها خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية، حيث ارتدت بذلة كلاسيكية غير مناسبة لأجواء الحفل، كما أخفقت مرتين في مهرجان القاهرة السينمائي، رغم أن سعر فستانيها كان باهظاً ولكنهما لم يكونا موفقين.

شاهدوا أسوأ إطلالات النجمات العرب في المهرجانات السينمائية في 2018