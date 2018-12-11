سعد لمجرد يعلن موعد طرح كليبه الجديد "بدك اية"

شارك المطرب سعد لمجرد صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع "انستغرام"، شكر فيها من زاره خلال فترة تواجده في السجن لاتهامه بقضايا اغتصاب فتاتين فرنسيتين.

وأكَّد لمجرد في منشوره أنَّه سوف يطرح كليبًا جديدًا له مساء يوم 17 كانون الأول / ديسمبر الجاري ، بعنوان "بدك إيه" كأول عمل له بعد الخروج من السجن.

وعلق لمجرد على صورته قائلًا "الحمد لله رب العالمين .. جزيل الشكر لكل من تضامن معي من فانز وإعلاميين وأصدقاء وفنانين وعائلة المجرد و الركراكي .. الوالد والوالدة الله يخليكم ليا وتستمر الحياة .. كليب أغنيتي الجديدة سيطرح يوم 17 كانون الأول / ديسمبر 2018 بعنوان "بَدِّك ايه" الساعة الثامنة بتوقيت المغرب".

جدير بالذكر أنَّ سعد لمجرد خرج من السجن في فرنسا للمرة الثانية، بعد اعتقاله بسبب قضايا اغتصاب، القضية الأولى متهم فيها بالتعدي على الفتاة الفرنسية لورا بريول، والثانية متهم فيها بالتعدي على فتاة فرنسية من أصول مغربية.