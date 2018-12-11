المطربة رحمة تعود في حفل غنائي من دار الأوبرا المصرية

المطربة رحمة تعود وتتألق في حفل غنائي من دار الاوبرا المصرية في المسرح الصغير في حفل رأس السنة يوم الخميس27 من الشهر الجاري و الحضور الساعه السابعة ونصف مساء ويبدأ الحفل من الساعة الثامنة الي العاشرة مساءً

ويشار الي ان رحمه صوت مصري ظهر خلال التسعينيات، وكان الكليب " ينساني ليه "جديدا في طريقة الاستعراض، وظن البعض أن المغنية لبنانية، وبعدها لم تظهر إلا في كليب آخر بعنوان "اه منك"، وتبعته بـ"من الأول كان يقولي"، وبعدها اختفت رحمة ولم تظهر مجددا.