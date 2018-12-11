شقيقة الفنانة اللبنانية يارا تبهر المتابعين بجمالها على "إنستغرام"

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة اللبنانية يارا وشقيقتها. وجاء ذلك خلال مشاركتهما في برنامج "حكايتي مع الزمان" الذي تقدمه الإعلامية ريما كركي على شاشة قناة "دبي". وقد أبهرت الشقيقة ميرنا البرقاشي المتابعين بجمالها، واعتبر بعضهم أنها أكثر جاذبية من الفنانة.

وبدت بشعر قصير وماكياج ناعم أذهل الجميع. وكشفت خلال الحلقة بعض أسرار طفولة يارا. وقالت إن الأخيرة كانت تحب أداء دور المعلمة.

وبعد تطبيق الماكياج الذي جعلهما تبدوان أكبر سناً، أبدت الشقيقتان دهشتهما بسبب تغير شكل كب منهما. وأعادت يارا نشر فيديو أظهر ردّة فعلهما على حسابها على "إنستغرام".

وعلقت: "ييي مين إنت؟ لا ما بعرفها لا مش أنا. كان ذلك ردة فعل سفيرة الغناء العربي يارا وشقيقتها ميرنا بمجرد رؤية بعضهما البعض في تلك اللحظة الصادمة والمضحة في آنٍ واحد، حيث تغيرت ملامح وجهيهما لتسافر بهما إلى ما بعد الخمسين والسبعين عاماً. من أجمل وأطرف لقطات البرنامج حيث لم نستطع التوقف عن الضحك طوال الوقت".

إلا أن اللافت أن ميرنا حافظت على جمالها رغم ذلك. ويشار إلى أن مقطعاً من الحلقة عرض ضمن تقرير لبرنامج "ذا إنسايدر العربي".