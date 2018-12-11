فنانة سورية تُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي بإطلالة بفستان فاضح

أحدثت الممثلة السورية رنا أبيض ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشرها صوراً جديدة لها بملابس مكشوفة.

فقد ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً باللون البيج مع تطريزات ذهبية، وبدا التصميم ضيقاً ومكشوف الظهر، وهو ما أثار في وجهها موجة من الانتقادات والتعليقات.

واعتبر بعض المتابعين أنها بالغت في الإثارة، وأن إطلالتها غير لائقة، وأرفقت النجمة الصور بهذا التعليق: "قول النظرية دائماً العكس هو الصحيح، ومهما ستختار ستكون على سكة الخطيئة بنظر آخرين".

وأضافت: "تأكد أن الحياة خطت لك قدرك بحبر لا يمحى ولا يلين، فالعب مع الحياة وكن على يقين أنك لن تستكين. تحدَّ نفسك فقط أن لا تضعف في المواجهة وامتلك قلب الأسد المتين. وكن جميلاً كما أنت وكما تحب في الصميم".

وتابعت: "هكذا هي شخصية جميلة في مسلسل الحرملك"، وهو من إخراج تامر مروان إسحاق وكتابة سليمان عبد العزيز، وإنتاج شركة "كلاكيت للإنتاج والتوزيع الفني" لإياد نجار.