بدر الشعيبي ينشر صورة طفلته الجديدة على موقع "إنستغرام"

رُزق الفنان السعودي بدر الشعيبي أخيرًا بمولودته الثانية التي أطلق عليها اسم فردوس، ونشر ذلك عبر صفحته على تطبيق "إنستغرام" من خلال صور تجمعه بالطفلة وعلق قائلا: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، في نفس السنة راحت الغالية فردوس وجتلي الغالية فردوس بدر الشعيبي، عسى ربي يرزقني برها ويخليها لي ولأمها ولأختها حور الحمدلله".

وذلك بعد التجربة القاسية التي مر بها وتمثلت في وفاة والدته فردوس سالم الراشد، ثم لحاق والده بها بعد أقل من شهر، يعيش الفنان السعودي بدر الشعيبي لحظات من السعادة الحقيقية بعد إنجاب زوجته لطفلته الجديدة.

ونشر صورة وهو يحمل ابنته بين يديه، ويظهر فيها بغاية السعادة والتأثر لعدم تواجد والدته بقربه في هذه اللحظات السعيدة، حيث علق عليها: "سميتك فردوس على جدتك.. الطيبة الطاهرة العفيفة القوية سندي في الحياة من كنت صغير لما كبرت ورحلت".

وأضاف: "يا عسى تأخذين صفاتها وقوتها وطيبتها وتكونين سندي لي قدام وعكاز اللي أرتكز عليه لمن أكبر".

وتابع كلماته الصادقة بالقول: "فرحتي فيك غير عن أي فرحة لأني فعلا فقدت فردوس وربي عوضني بأحلى فردوس" مضيفا: "حور عين وفردوس عين.. الله يخليهم لي وبناتي ودنيتي كلهم جميلاتي".