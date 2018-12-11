أمير كرارة يعلن انضمام أحمد عبد العزيز لأسرة مسلسل "كلبش" الجزء الثالث

كشف النجم أمير كرارة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستغرام" عن انضمام النجم أحمد عبد العزيز إلى فريق عمل الجزء الثالث من مسلسل أمير كرارة "كلبش"، وكان أول المنضمين للمسلسل الفنان هشام سليم لتجسيد شخصية تدعى "أكرم صفوان"، ليكون الخصم الجديد لأمير كرارة.

ويعد "كلبش" أول المسلسلات التي تم بدء تصويرها للعرض في شهر رمضان 2019، حيث يعد من أبرز وأضخم مسلسلات هذا العام، حيث يتم تقديم جزء ثالث منه بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزآن الأول والثاني.

يذكر أن "كلبش 2" شارك في بطولته بجانب أمير كرارة كل من هيثم أحمد زكى وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد صلاح حسنى وأشرف زكى وأحمد حلاوة، هالة فاخر ومحمود البزاوى دينا فؤاد ريم مصطفى ومحمد لطفي وريم مصطفى وضياء عبد الخالق وانتصار، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجي.