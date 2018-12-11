شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على أسوأ الإطلالات فى حفل " The Fashion Awards " لعام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خذلت بعضا من نجمات هوليود محبيهن ومعجبيهن أمس خلال حضورهن حفل " The Fashion Awards" لعام 2018 و الذي أقيم برويال ألبرت هول في لندن ، حيث انتقت بعضهن تصميمات بعيدة تماما عن الأناقة ، واليوم نتعرف على أسوأ إطلالات بالحفل .



ناعومي واتس

تصدرت القائمة النجمة العالمية ناعومي واتس التي ظهرت مرتدية فستان " floral" ، وحمل التصميم إمضاء دار أزياء " Richard Quinn " من مجموعة ربيع 2019 ، لكن التصميم كان بعيد تماما عن الأناقة .

كذلك النجمة كريستين سكوت توماس التي نالت أكبر قدر من عبارات الانتقاد بسبب فستانها الـ pink و الذي حمل إمضاء دار ازياء " Valentino " لموسم خريف 2018 .

كما ضمت قائمة أسوأ الإطلالات كل من النجمة العالمية جينا كولمان ، كذلك النجمة العالمية اليكسا شانج .



اليكسا شانج (1)



اليكسا شانج (2)



اليكسا شانج (3)



جينا كولمان (1)



جينا كولمان (2)



جينا كولمان (3)