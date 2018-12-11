شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده يصل للكويت وعبد الله الرويشد يستقبله.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل اليوم فنان العرب محمد عبده للكويت، وذلك استعدادا لإحياء حفل له الذى من المقرر إقامته يوم الجمعة 14 ديسمبر الحالى فى حضور عدد كبير من محبيه ومعجبيه هناك، وكان فى استقبال محمد عبده المطرب عبد الله الرويشد.

ومن المقرر أن يقدم محمد عبده باقة من أهم وأشهر أغنياته التى يتفاعل معها جمهوره فى الحفل، ومن أبرزها "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.