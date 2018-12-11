مها أحمد تنعي محمود القلعاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة مها أحمد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، الفنان الكبير محمود القلعاوي، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس.

ونشرت "مها" صورة للفنان الراحل، قائلة: "وداعا أستاذ الكوميديا، الله يرحمك ويحسن إليك".

يذكر أن الفنان الكبير محمود القلعاوي، رحل عن عالمنا مساء أمس الإثنين عن عمر يناهز 79 عاما، وشيعت جنازته اليوم من مسجد عمر بن عبدالعزيز بمصر الجديدة، ويقام العزاء غدا بمسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد.