نقابة الممثلين تلزم منتج "كازابلانكا" بدفع رسوم تتراوح من 5 إلى 10 اَلاف دولار بسبب "السلطان سليمان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

عقدت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين اجتماعًا لمناقشة أزمة فيلم "كازابلانكا"، بعد قيام الممثل التركي خالد أرجنش بتصوير مشاهد بالفيلم دون الحصول على تصريح من النقابة.

وقال الفنان سامي مغاوري عضو مجلس النقابة في تصريحات خاصة لمصراوي:" أنه سيتم إلزام الشركة المنتجة بدفع رسوم تتراوح من 5 إلى 10 اَلاف دولار لزوم استخراج تصريح لخالد أرجنش.

وأوضح "مغاوري" أن الفنان أشرف زكي بصفته رئيسًا للنقابة يتفاوض حاليًا مع منتج العمل وليد منصور بشأن دفع الرسوم طبقا للوائح والقوانين التي تسير عليها النقابة".

وقال الفنان منير مكرم بصفته عضوًا بمجلس النقابة أنه يتم تحديد الرسوم طبقا لعدة عوامل تحددها اللجنة المختصة بإصدار التصاريح في النقابة".

وأشار "مكرم" أن عوامل تحديد الرسوم تراعي في الاعتبار إذا كان هذا النجم عضوًا بنقابة الممثلين في بلده أو لا، كذلك حجم نجوميته وعدد مشاهده بالعمل الذي يقوم بتصويره.

يذكر أن الفنان التركي خالد أرجنش يشارك في بطولة فيلم "كازابلانكا" ويتواجد حاليًا بالقاهرة من أجل تصوير عدد من المشاهد".

فيلم "كازابلانكا"، يدور في إطار تشويقي أكشن، وتصور أحداثه في مصر والمغرب، ومن بطولة أمير كرارة وإخراج "بيتر ميمي"، وإنتاج وليد منصور.