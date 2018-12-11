بالصور.. حكيم يستعيد ذكريات حفل جائزة "نوبل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

استعاد المطرب الشعبي حكيم، ذكريات إحيائه لحفل توزيع جوائز نوبل للسلام عام 2006، ونشر مجموعة من صور الحفل عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام.

وعلق حكيم على الصور قائلا: "زي اليومين دول في 2006، شارك حكيم في احتفالات جائزة نوبل، ليكون أول مطرب مصري وعربي يشارك في احتفالات جائزة نوبل بالنرويج التي تنقلها أكثر من 100 دولة حول العالم".

وتابع: "شارك حكيم نجوم العالم شارون ستون، وريحانا، وبولينا روبيو، وليونيل ريتشي، وأنجليكا هيوستن حفل توزيع جوائز نوبل".

يذكر أن حكيم يستعد لإحياء حفلا غنائيا ليلة رأس السنة، بأحد فنادق التجمع الخامس.