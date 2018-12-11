الخميس.. حفل سارة الراوي بمركز الربع الثقافي

حفل سارة الراويكتبت - إيمان العوضي
تستعد المطربة سارة الراوي لتقديم حفلة غنائية في الرَبَع الثقافي بشارع المعز، وذلك يوم الخميس القادم الموافق 13 ديسمبر في تمام الساعة السابعة مساءً.
يشار إلي أنه من المقرر أن تقدم الراوي، بالحفل
جدير بالذكر أن المطربة سارة الراوي، بدأت الغناء في الصغر، حتي أصبحت الآن من أهم أعضاء فرقة النيل للآت الشعبية، وتحمل رسالة نشر الفلكلور المصري وتعريف الناس بأصولها البدوية.
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