فيديو.. فاكرة لمسار إجباري تتخطى ربع مليون مشاهدة على يوتيوب

كتبت - تقى عادل

اجتازت أغنية "فاكرة" لفريق مسار إجباري، حاجز الربع مليون مشاهدة، وذلك بعد أسبوع من طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:تامر مهدي، ألحان:هاني الدقاق، توزيع:فريق مسار إجباري، وتعتبر هي الأغنية الأعلى مشاهدة ضمن أغنيات ألبومهم الجديد.

تتضمن الأغنية الألبوم الجديد للفريق الذي أطلقوا عليه إسم "الألبوم"، بعد مرور 3 اعوام على صدور آخر ألبوماتهم"تقوم وتقع"2015، ضم الألبوم 8 أغنيات ومنهم:"بدايات الحكاوي، كائن فضائي، صياد، نضرني زين".

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