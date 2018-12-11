فيديو.. "هو الحب" لأدهم نابلسي تقترب من 20 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

أدهم نابلسي

كتبت - تقى عادل

اقتربت أغنية "هو الحب" للفنان أدهم نابلسي من حاجز الـ20 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها منذ 3 أسابيع على قناته الرسمية

على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:علي مولى، ألحان:أدهم نابلسي، توزيع:عمر صباغ.

يذكر أن آخر إصدارات أدهم الغنائية كانت أغنية"تقبّلني"، والتي طرحها على قناته على يوتيوب، وتخطت حاجز ال 20 مليون مشاهدة في 8 أشهر، الأغنية من كلمات:علي مولى، ألحان:رامي الشافعي، توزيع:عمر صباغ.

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