- 1/2
- 2/2
أدهم نابلسيكتبت - تقى عادل
اقتربت أغنية "هو الحب" للفنان أدهم نابلسي من حاجز الـ20 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها منذ 3 أسابيع على قناته الرسميةعلى موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:علي مولى، ألحان:أدهم نابلسي، توزيع:عمر صباغ.
يذكر أن آخر إصدارات أدهم الغنائية كانت أغنية"تقبّلني"، والتي طرحها على قناته على يوتيوب، وتخطت حاجز ال 20 مليون مشاهدة في 8 أشهر، الأغنية من كلمات:علي مولى، ألحان:رامي الشافعي، توزيع:عمر صباغ.
شاهد الفيديو..
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "هو الحب" لأدهم نابلسي تقترب من 20 مليون مشاهدة عبر يوتيوب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .